Thermas da Mata abre nesta terça-feira (26) com preço promocional em comemoração ao aniversário de Barueri e Carapicuíba

O parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, abre excepcionalmente nesta terça-feira (26) para comemorar o aniversário de Barueri e Carapicuíba.

O local, que costuma abrir somente de quinta a segunda-feira, vai receber os visitantes no dia 26 com preço promocional de R$30.

A comemoração dos feriados das cidades vizinhas no parque terá programação especial com muita música para agitar o dia com o time de recreadores, atividades para todas as idades e diversão.

O parque conta com estrutura de mais de 15 atrações para todas as idades. O destaque é o Brabus, um toboágua com descida em cápsula a partir de uma torre de 20 metros; a Praia da Mata, uma verdadeira experiência praiana com piscina de ondas, espreguiçadeiras e bar pé na areia; a Beach Kids e o Encanto das Águas, duas áreas pensadas especialmente para a criançada; o Space Music, o segundo toboágua musical da América Latina; entre outros.

Serviço:

Thermas da Mata

Horário de funcionamento no dia 26 de março: das 10h às 17h.

Ingressos: Adulto a partir de R$30.

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia. Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares.

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h.