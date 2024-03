Mutirão “Todos contra o Aedes” de Itapevi será no Parque Boa Esperança neste sábado (23)

Neste sábado (23), a Prefeitura de Itapevi realiza mais um Mutirão “Todos contra o Aedes” e dessa vez o bairro atendido será o Parque Boa Esperança.

Os agentes de saúde percorrerão 17 ruas do bairro, das 8h às 14h, visitando as residências para acabar com a proliferação do Aedes aegypt.

Equipes da zeladoria e o caminhão cata-bagulho também passarão nesses locais para recolher móveis velhos sem uso, que contribuem na formação de poças onde o mosquito se reproduz.

Ao todo, a Prefeitura fará 13 mutirões até o mês de maio, em meio ao período em que se registra a maior incidência dos casos. A ação ocorrerá sempre aos sábados nos dias sem chuvas.

Após o Parque Boa Esperança, os mutirões serão retomados em abril, com visitas no Alto da Colina (6), Jardim Paulista (13), Parque Suburbano (20) e Vila Santa Rita (27). No último mês de ação, em maio, os agentes vão percorrer os bairros Alabama e Cruzeiro (4) e o Parque Miraflores (11).