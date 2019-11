Festa de MC Guimê irrita vizinhos em Alphaville termina com a PM na porta

Festa de MC Guimê irrita vizinhos em Alphaville termina com a PM...

Um festão de MC Guimê e da esposa, a cantora Lexa, na casa do casal, em Alphaville, terminou com a PM na porta, na madrugada desta quarta-feira (13). O evento celebrou o aniversário de 27 anos do funkeiro, nascido em Osasco.

Os vizinhos chamaram a polícia para reclamar do som alto, informa o colunista Leo Dias.

A festa já estava no fim, terminou cedo. Eles pediram para abaixar o som, e nós fizemos. Atendemos prontamente”, contou Lexa a Leo Dias.

Além de causar com o festão, MC Guimê celebrou a idade nova se batizando na igreja evangélica Assembleia de Deus Alphaville (ADAlpha), que frequenta há cerca de um ano.