Festa do Peão Cotia 2018: Gusttavo Lima é nova atração no evento

A Festa do Peão de Cotia ganhou mais um dia de entretenimento. Agora, o DJ Alok se apresentará no dia 19 de abril, quinta-feira. Desta forma, Gusttavo Lima assume o palco no sábado, dia 21.

Quem já adquiriu ingressos para o show do DJ Alok poderá utilizá-los normalmente na nova data. Caso não possa comparecer por conta da mudança, o participante poderá solicitar reembolso nos pontos de venda.

Com a chegada de Gusttavo Lima, a programação ficará da seguinte maneira:

19/4 – DJ Alok

20/4 – Jorge e Mateus

21/4 – Gusttavo Lima

26/4 – Henrique e Juliano

27/4 – Maiara e Maraisa

28/4 – Wesley Safadão

Pontos de venda de ingressos:

Calçados Sérgio – Rua Senador Feijó, 190 – Centro – Tel.: (11) 4616-2754

Galeria Escadão – Rua Senador Feijó, 374 – Centro – Tel.: (11) 4551-0816

Serrano Supermercados – Av. Prof. Joaquim Barreto, 887, Atalaia– Tel.: (11) 4243-3000