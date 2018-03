Festa do Peão de Cotia abre inscrições para Rainha do Rodeio 2018

Estão abertas as inscrições para eleição da Rainha do Rodeio 2018 de Cotia. Podem se inscrever meninas a partir de 15 anos (menores de idade devem ter autorização dos pais), até o dia 16 de março.

Após a inscrição, uma comissão selecionará as finalistas, que participarão do baile da rainha, com data e local a serem divulgados posteriormente. Além da Rainha, também serão eleitas as Primeira, Segunda eTerceira Princesa e Miss Simpatia.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, nos locais abaixo, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira, até o dia 16 de março. As participantes devem levar RG e uma foto de corpo e outra de rosto.

Locais de Inscrição:

Distribuidora Suco Pratts – Av. Ralfi Boli, 63, Granja Carolina

Secretaria de Cultura – Rua Ouro, 38, Pq Bahia (dentro do Ginásio de Esportes)