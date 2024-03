Festa do Peão de Cotia começa no sábado (30)

A cantora Ana Castela abre a Festa do Peão de Cotia, no sábado (30), a partir das 21h. O evento, que será realizado no Estádio Municipal Euclides de Almeida, vai até o dia 7 de abril.

A boiadeira, que esteve recentemente em Osasco, tem no repertório canções de sucesso como “Dona de Mim”, “Solteiro forçado”, “Dia de Fluxo” e “Nosso Quadro”.

Também vão subir ao palco da Festa do Peão de Cotia, nomes como Alok, Luan Santana, a dupla sertaneja Jorge e Mateus, Nadson O Ferinha e Rafinha o Big Love.

Os ingressos estão à venda no site Tycket, onde podem ser encontradas mais informações.