Feriado municipal: Poupatempo de Carapicuíba estará fechado nesta terça-feira (26)

O posto do Poupatempo de Carapicuíba não abrirá nesta terça-feira, 26 de março, feriado municipal do aniversário da cidade. O atendimento presencial será retomado na quarta (27), mediante agendamento prévio.

Durante o feriado de Carapicuíba, o público pode contar com os serviços digitais do Poupatempo, disponíveis no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo ou ainda via WhatsApp (11) 95220-2974.

Em Carapicuíba, o Poupatempo está localizado na Avenida Desembargador Dr. Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Parque Ecológico, na região central da cidade.