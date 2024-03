Agendamento para Expo Emprego de Osasco na Central 156 começa hoje (25)

Começa nesta segunda-feira (25) o período de agendamento pela Central 156 aos interessados em participar da terceira edição da Expo Emprego de Osasco, que será realizada no dia 5 de abril. Serão oferecidas 6 mil vagas em diversas áreas e funções.

O agendamento pode ser feito via telefone da Central 156, fixo ou WhatsApp (11) 3651-7080. Também é possível agendar a participação no evento de forma presencial em uma das unidades do Portal do Trabalhador de Osasco.

Os agendamentos serão encerrados assim que todas as vagas estiverem preenchidas.