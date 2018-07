Festival de Inverno no Shopping Granja Vianna começa hoje

O Shopping Granja Vianna entra no clima mais frio do ano com o Fest Granja, o primeiro Festival de Inverno do shopping center. O evento reúne em um só lugar música ao vivo, barracas de comidas, food trucks, espaço especial para as crianças e até palestras sobre gastronomia. A cada final de semana, um tema diferente é abordado e, para começar a festa, neste sábado e domingo, 28 e 29, o empreendimento recebe produtores de cachaça.

Os vinhos e queijos ficam para o início de agosto e a programação encerra com um especial sobre cervejas. Mas quem prefere os drinques também pode participar do festival, com a degustação gratuita que acontece sempre na primeira hora do evento.

“Com uma programação para amigos e família, vamos reunir gastronomia e cultura nos finais de semana de inverno”, destaca Caroline Serrão, coordenadora de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Para a abertura do evento, o Shopping Granja Vianna recebe Priscila Amorim e o Samba na Moringa, Nell Duo e Mr. Magroove no sábado. No domingo, Rivo Trio e MAXBR4 integram a agenda de shows do Fest Granja. A Cia da Cachaça abre o ciclo de palestras, explicando a origem e curiosidades da aguardente.

Opções gastronômicas

Para completar o programa, as opções gastronômicas que já estão no shopping center ganham o reforço da culinária preparada especialmente para o festival, com 20 barracas de petiscos incluindo queijos, pimentas e doces. O Fischips, Hunter Burguer, Acarajé, Só Coxinhas, Mexicano e Tio San Bebidas são os food trucksparticipantes.

As crianças ganham uma área exclusiva, com o Espaço Kids e uma pista de obstáculos de skate instalada no piso G3. Todas as atividades do festival são gratuitas.