Festival IT vai reunir música, gastronomia e diversão neste sábado em Itapevi

Neste sábado (15), a cidade de Itapevi recebe a segunda edição do ano do Festival IT, que reúne arte, gastronomia e cultura, na Praça 18 de Fevereiro, Centro. O evento será realizado das 10h às 20h.

O evento contará com shows de estilos musicais variados, durante todo o dia, com apresentações de The Drugs, Mano HR, Aisseland, Lil Geeh, João Carlos e Banda, Marina Dornellas, Raul e os Pirilampos e Joãozinho dos Teclados.

Como de costume, a iniciativa contará com os tradicionais food trucks, como: comidas típicas, lanches, salgados, doces e artesanato.

SERVIÇO

Festival IT em Itapevi

Quando: Sábado, 15/04, das 10h às 20h

Onde: Praça 18 de Fevereiro, Centro