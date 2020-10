Fiat lança versão aventureira do Mobi

Com mais de 215 mil unidades vendidas desde seu lançamento, o compacto Fiat Mobi chega à linha 2021 com muitas novidades. Um dos destaques fica com a nova versão aventureira, Trekking. Ela se junta às configurações Easy e Like para oferecer ao consumidor uma solução inteligente de mobilidade urbana com estilo.

Depois da Nova Strada e do hatchback Argo, agora é a vez do Mobi embarcar na nova era da Fiat ao se alinhar ao movimento de rebranding de marca. Assim, o modelo recebeu o Logo Script e a Fiat Flag na grade frontal, que conferem nova personalidade ao veículo.

A renovação visual do Mobi entrega linhas mais modernas com novos para-choques dianteiros, nova moldura na caixa de rodas, pintura lateral inferior e novas calotas para a versão Like.

As mudanças realçam atributos do modelo, como a percepção de qualidade da cabine e o design diferenciado perante seus concorrentes, ampliando a sensação de conforto e garantindo um ambiente de bom gosto e esportividade.

Com a nova geração da central multimídia, o Mobi passa a oferecer o sistema de infoentretenimento mais moderno da categoria. O UConnect 7” equipa as picapes Toro e Nova Strada, colocando assim o subcompacto um nível acima dos concorrentes em conectividade.

Com 907 kg, o Mobi é um dos carros mais leves do Brasil, o que traz benefícios na economia de combustível e na hora de estacionar, por exemplo.

Na linha 2021, o Fiat Mobi tem preço público sugerido de R$ 38.990 (Easy), R$ 46.490 (Like) e R$ 47.390 (Trekking).