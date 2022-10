Fieb abre inscrições de vestibulinho para os cursos técnicos modulares

A Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) abre nesta quarta-feira (19), às 16h, as inscrições do Vestibulinho do 1º semestre de 2023 para os cursos técnicos modulares.

publicidade

Os cursos disponíveis são: Administração, Análises clínicas, Contabilidade, Design de interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Informática, Informática para Internet (Web design), Manutenção e suporte em informática, Publicidade, Química, Redes de computadores, Segurança do trabalho, Serviços jurídicos e Telecomunicações.

As inscrições vão até o dia 22 de novembro. Os candidatos podem acessar o edital completo podem consultar o site: vestibulinho.fieb.edu.br.

publicidade

Mais informações: vestibulinho@fieb.edu.br ou (11) 2078-7815.