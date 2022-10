Sábado (22) terá dia “D” de vacinação contra a covid-19 em Itapevi

A Prefeitura de Itapevi realiza neste sábado (22) mais um dia “D” de vacinação contra a covid-19. A imunização ocorre em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 16h, com entrega de senhas até as 15h.

Desde o início deste mês de outubro, crianças de 3 e 4 anos de idade também devem ser vacinadas contra o novo coronavírus.

Pólio

No sábado (22), também acontece a imunização da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças com até 4 anos, 11 meses e 29 dias, e a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente com até 15 anos de idade.

Estas duas campanhas foram prorrogadas até o dia 31 de outubro, assim como a vacinação contra o HPV, exclusiva para meninas e meninos de 9 a 14 anos.

A vacinação ocorre em todas as unidades básicas de saúde de Itapevi, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Durante a semana, nas unidades de saúde do Suburbano e do Vitápolis, o horário de vacinação é ampliado e as pessoas podem se vacinar até as 18h.