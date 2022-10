Polícia Militar entrega brinquedos a crianças carentes na zona norte de Osasco

Nesta quinta-feira (20), o 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realiza mais uma edição da Campanha Brinquedo Legal. A campanha já está em sua sexta edição.

Com o auxílio da Secretaria Municipal de Educação, do Programa Vizinhança Solidária, do Conselho Comunitário de Segurança e da sociedade civil, os policiais conseguiram arrecadar 5.322 brinquedos, entre novos e usados em boas condições, que foram embalados em 887 kits, de acordo com sexo e faixa etária das crianças.

A entrega será nesta quinta-feira (20) aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Saad Bechara, localizada na Rua Padre Vieira, nº 83, bairro Jardim Piratininga, em Osasco.

A ação social será das 9h às 15h com a presença dos PMs da Alegria que irão descontrair os pequenos.