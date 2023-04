Fieb abre inscrições do Vestibulinho para cursos profissionalizantes

A Fieb – Fundação Instituto de Educação de Barueri abriu às 16h de hoje (26) as inscrições do Vestibulinho para quem quer ingressar em um dos 17 cursos profissionalizantes oferecidos pela instituição em quatro unidades (Fieb Alphaville, Fieb Engenho Novo, Fieb Jardim Belval e Fieb Jardim Paulista).

Os cursos são oferecidos em módulos semestrais e é destinado a alunos que em 2023 estejam cursando a 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou para quem já concluiu o Ensino Médio. Ao final, cada aluno promovido recebe Diploma de Técnico de Nível Médio do respectivo curso.

Os cursos oferecidos são: Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos, Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Eletroeletrônica, Enfermagem, Informática, Informática para Internet, Química, Redes de Computadores, Edificações, Farmácia, Manutenção e Suporte em Informática e Telecomunicações.

Os candidatos poderão escolher até 3 opções de Cursos Técnicos – Forma Concomitante e Subsequente (modular), indicando a ordem de sua preferência.

As inscrições vão até às 16h do dia 12 de junho e podem ser feitas no site vestibulinho.fieb.edu.br e nos postos de atendimento.

A prova será realizada no dia 25 de junho.