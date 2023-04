Reforma do Terminal do Centro de Barueri deve ser concluída em agosto, diz Prefeitura

Reforma do Terminal do Centro de Barueri deve ser concluída em agosto,...

A Secretaria de Obras da Prefeitura iniciou neste mês de abril a reforma do Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini, no Centro de Barueri. As obras estão previstas para serem concluídas no final de agosto, de acordo com a administração municipal.

A reforma inclui pintura, troca do gradil de proteção, pisos e revestimentos, revisão de instalações elétricas e hidráulicas, de exaustores para saída de gás carbônico dos ônibus, revisão da cobertura e colocação de forro para evitar a entrada de pombos.

O projeto prevê ainda adequações como a execução de uma cobertura de ligação à estação de trem (Linha 8 – Diamante), no Centro, instalação de totem de energia para carregar celulares e aparelhos similares, bancos e lixeiras de inox. Terá ainda a implantação de piso tátil de alerta de paradas e rampas; reforma de banheiros, serviços de remoção de bocas de lobo e de guias e sarjetas.

Com a reforma, a Prefeitura de Barueri fechará a rua João Pessoa para o trânsito de veículos e criará um calçadão de serviços, com instalação de pergolados metálicos. A rua João Pessoa será nivelada com o acesso à passagem subterrânea sob a linha de trilhos de trens – túnel de ligação à rua Anhanguera (Corredor Oeste) e aos pontos de ônibus por onde trafegam trinta linhas do transporte coletivo intermunicipal.

Funcionamento durante as obras

Integrado à estação de trens metropolitanos, o Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini é o mais movimentado de Barueri. Com 3.500 metros quadrados, o espaço tem em média um fluxo diário de 70 mil pessoas. Pelo local, com quatro plataformas (A, B, C e D), circulam 23 linhas de ônibus municipais e duas intermunicipais.

Durante o período de obras, o funcionamento passa a ser em plataformas alternadas. A parte que estiver em obras é fechada com telhas retiradas do próprio terminal.

Também por conta da reforma, o embarque para passageiros da Linha A212 (Jardim Gabriela/Centro) e da Linha A215 (Jardim Maria Helena/Centro) foi transferido para a baia de ônibus – parada da rua Campos Sales com a rua Duque de Caxias, próxima à ligação com a avenida Henriqueta Mendes Guerra, no Centro. Já o desembarque continua normal dentro do Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini.

Também foi alterado o embarque e desembarque para passageiros das linhas de ônibus intermunicipais. O serviço no local está suspenso. Com isso, a alternativa para os usuários é utilizar a parada perto do banco Caixa Econômica Federal, na avenida 26 de Março (sentido Alphaville).