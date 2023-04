Homem é detido ao tentar invadir CEMEI no Jardim São Pedro

Um homem foi detido pela Polícia Militar após tentar invadir o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Mário Quintana, no Jardim São Pedro, em Osasco, por volta das 13h30 desta quarta-feira (26).

Segundo relatos, ele tentou entrar pelos fundos do terreno, mas caiu. Rapidamente, a direção escolar acionou o botão de alerta “SOS Escola”, que é interligado à Central de Monitoramento Escolar. Com o acionamento do botão, equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal foram direcionadas à unidade escolar e renderam o indivíduo. Ninguém ficou ferido.

A ocorrência assustou vizinhos, pais e responsáveis pelas crianças, que compareceram à unidade escolar. Em nota enviada ao Visão Oeste, a Prefeitura de Osasco informou que “o suspeito não teve qualquer contato com funcionários ou alunos da unidade de ensino”.

“A Prefeitura de Osasco tem constantemente aprimorado a prestação de serviços à comunidade. As escolas da rede municipal dispõem de câmeras, controladas na Central de Monitoramento Escolar, e os diretores e gestores das unidades contam com o “Botão SOS Escola”, acionado através de APP, onde estão cadastrados”, diz ainda a administração municipal, em nota.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) e o secretário de Educação, Cláudio Piteri, também foram até o local. “Parabéns PM, GCM, direção que acionou o botão SOS Escola e ao Tio Alex, transportador escolar que fez a contenção inicial. O meliante, não conseguiu adentrar nos ambientes de salas de aula”, escreveu Lins, nas redes sociais.

A ocorrência está sendo apresentada no 1º DP de Osasco.

SOS Escola

Lançado na última semana, o botão de alerta “SOS Escola” foi instalado em todas as escolas da rede municipal de Osasco. Assim que for acionado pelo profissional, um sinal toca imediatamente na Central de Monitoramento Escolar, incorporada ao Centro de Operações Integradas (COI), informando o nome e a localização da escola. O processo é rápido e a viatura da GCM mais próxima é encaminhada ao local.