Fieb abre inscrições para processo seletivo de professores

Estão abertas, até 30 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo de Professores da Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri) em diversas disciplinas, tanto para Ensino Regular (Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Todas as vagas exigem ensino superior com licenciatura. Os interessados devem acessar o site oficial da FIEB www.fieb.edu.br para efetuar a inscrição e proceder ao pagamento da taxa correspondente.

A prova objetiva será realizada no dia 10 de dezembro, das 9h às 13h.

A convocação dos candidatos será realizada mediante publicação no Jornal Oficial de Barueri a partir de janeiro de 2024, de acordo com as demandas da instituição e em conformidade com a ordem de classificação final, que será anunciada no dia 18 de dezembro.

Mais informações podem ser obtidas no site www.fieb.edu.br ou pelo [email protected]. O edital pode ser conferido aqui.

