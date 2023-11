Procon-SP cobra explicação de empresas de energia e telefonia sobre interrupção dos serviços

O Procon-SP está cobrando explicações das empresas de energia elétrica e telefonia de São Paulo sobre a interrupção dos serviços que ocorreu desde a sexta-feira (3).

O órgão quer saber, entre outras coisas, quantas pessoas foram afetadas, quais medidas foram tomadas para restabelecer o serviço e como as empresas estão se preparando para evitar que novos transtornos aconteçam no futuro.

Além disso, o Procon-SP está recebendo reclamações de consumidores que tiveram dificuldade de contato com as empresas.

“As mudanças climáticas estão causando eventos climáticos mais intensos, o que pode levar a novas interrupções de serviços. Por isso, é importante que as empresas tenham planos para lidar com essas situações”, afirmou Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon-SP.

Os contatos com as empresas de energia já começaram e o Procon-SP continuará recebendo e encaminhando reclamações.

Os consumidores afetados pela interrupção dos serviços devem entrar em contato com as empresas para solicitar descontos ou ressarcimentos. Se não forem atendidos, podem registrar uma reclamação no site do Procon-SP.