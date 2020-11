Fieb, em Barueri, abre inscrições para vestibulinho com 700 vagas em 19 cursos gratutitos

Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb) para o primeiro semestre de 2021. Todos os cursos são oferecidos gratuitamente nas sete unidades da Fieb.

São ofertadas 700 vagas em 19 cursos técnicos: Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Informática, Informática para Internet (Web Design), Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Segurança do Trabalho, Serviços Jurídicos e Telecomunicações.

Os cursos são organizados em módulos semestrais, nas formas Concomitante, para alunos que estejam cursando o 2° ou 3° ano do ensino médio, e Subsequente, para aqueles que já concluíram o ensino médio.

Desta vez, o ingresso ocorrerá por meio de classificação, com a base nas notas de Língua Portuguesa e Matemática do histórico escolar. A data para o início das aulas será anunciada no site da Fieb. Além disso, as atividades poderão iniciar de forma remota (online), seguindo as medidas contra a covid-19.

Inscrições no vestibulinho da Fieb

Os interessados têm até o dia 22 de dezembro para fazer o cadastro, no site www.vestibulinho.fieb.edu.br ou nos postos de inscrições localizados em todas as unidades da Fieb. A taxa é de R$ 50 e deve ser paga até o dia 28 de dezembro.

No momento da inscrição, o candidato poderá selecionar até três cursos, indicando a ordem de sua preferência. O edital e mais informações estão disponíveis no site www.vestibulinho.fieb.edu.br.