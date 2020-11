Morador de Osasco morre em salto de rope jump em prédio abandonado no ABC

Um jovem de 20 anos morador de Osasco morreu em um salto de um esporte radical conhecido como rope jump (uma espécie de “pêndulo humano”) em um conjunto de prédios abandonados em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, no sábado (28).

O rapaz morreu durante um salto em trio. Outro jovem também não resistiu aos ferimentos. Uma mulher que saltou junto foi levada a um hospital de Santo André em estado grave. Ela teria caído sobre as duas vítimas fatais, o que amorteceu a queda da garota. A principal suspeita é de que o cabo não aguentou o peso dos três e se rompeu.

A prática do esporte, que ainda não é regulamentado, é comum no conjunto de prédios abandonados onde houve a queda fatal no sábado. A polícia investiga as causas do acidente.

Veja abaixo reportagem que mostra como funciona o rope jump: