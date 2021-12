Filho de Faustão é contratado pela Band para trabalhar ao lado do pai

Aos 17 anos, João Guilherme Silva, o filho do Faustão, foi contratado pela Band. Ele vai integrar a equipe do novo programa do pai, que tem estreia prevista para 17 de janeiro.

João Guilherme foi escalado pelo diretor de Faustão na Band, Cris Gomes, para apresentar um evento para o comercial e programadores da emissora, que ocorreu nesta terça-feira (14). De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, o jovem teve uma recepção positiva nos bastidores.

Além de João Guilherme, foram confirmados no programa de Fausto Silva nomes como Anne Lottermann, Luciana Cardoso e Jaqueline Sciotti. O primeiro piloto do programa foi gravado também nesta terça-feira (14).

O Faustão na Band estreia em 17 de janeiro e será exibido de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h30.

