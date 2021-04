Filho de Maurício de Sousa mostra piscina no teto de sua sala e impressiona: “estilo Nirvana”

Mauro Sousa, um dos filhos de Mauricio de Sousa, surpreendeu ao mostrar que tem, nada mais e nada menos que, uma piscina no teto da sala de sua casa. Ele postou uma foto, na noite desta terça-feira (6), que rendeu uma série de reações de seus seguidores.

publicidade

“Minha sala tem uma piscina no teto. Ou é a minha piscina que tem uma sala no fundo? Seja como for, o Azeitona [seu cachorro] adora me observar. Em que será que ele está pensando, hein?”, declarou o diretor de espetáculos na legenda da foto em que aparece nadando no teto de sua sala.

Não demorou muito para que o “mero detalhe” despertasse a atenção dos internautas, que não pouparam a imaginação nos comentários. “Achei super Nirvana”, disse um seguidor, fazendo referência ao álbum “Nevermind”, da banda norte-americana de rock. “Uma coisa assim… Tipo ‘A Forma da Água’”, comentou outro comparando a foto ao filme de Guillermo del Toro.

publicidade

“Como assim?”, questionou outro seguidor. “E o medo de quebrar?”, perguntou outro.“Medoooo”, comenta outro seguidor e Mauro responde em seguida: “Um pouco”. “A partir de agora, passarei os dias juntando moedas para ter uma piscina no teto da minha casa”, brincou outro internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mauro Sousa (@maurosousa)

publicidade

“UM ABSURDO” // Ex-mulher nega que batia em Tom Veiga, o Louro José