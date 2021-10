Fim da meia-entrada é aprovado na Assembleia Legislativa e aguarda sanção ou veto de Doria

Projeto de lei que acaba com a meia-entrada nos cinemas, teatros, shows, eventos esportivos e outros foi aprovado nesta quarta-feira (27), na Assembleia Legislativa do estado (Alesp).

O autor do projeto, deputado Arthur do Val (Patriotas), acredita que a iniciativa deve reduzir o valor das entrada para o público em geral. “A ideia é acabar com a meia-entrada. Hoje, o estudante rico paga metade, enquanto a empregada, o pedreiro e o lixeiro pagam o valor inteiro”.

Para avançar com sua proposta pelo fim da meia-entrada, Arthur do Val usou um artificio para “driblar” a lei da meia entrada federal. O projeto aprovado na Alesp assegura meia entrada a todas as pessoas com idade entre zero e 99 anos, o que equipara o preço da entrada para todos. “Na prática, se todos têm [meia-entrada], ninguém tem”, disse o parlamentar.

Meu projeto que acaba com a meia-entrada em SP foi APROVADO. Acabaremos com a distorção social que a meia-entrada causa e o impacto econômico negativo que ela gera no setor cultural. Votaram contra: PT, PSOL, Janaina Paschoal e Douglas Garcia. Agora vai à sanção do governador! — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) October 27, 2021

Aprovada a urgência do meu PL que ACABA com a meia-entrada em São Paulo! Todo mundo sabe que a meia-entrada destrói todo um setor cultural e ainda causa a seguinte distorção: • A empregada doméstica financia o “cineminha” do estudante rico! Vamos acabar com esse absurdo! — Arthur do Val – Mamaefalei (@arthurmoledoval) October 27, 2021

O deputado estadual Emidio de Souza, ex-prefeito de Osasco, votou contra o fim da meia-entrada, assim como a bancada de seu partido, o PT. Também votaram contra a bancada do PSOL, a deputada Janaína Paschoal (PSL) e o deputado Douglas Garcia (PTB).

O projeto foi aprovado em votação única e segue para a sanção do governador, João Doria (PSDB).