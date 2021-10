Artista plástica Marilene Gomes doa obra que incentiva doação de sangue para hospital em Itapevi

O sócio fundador do Hospital Yes de Itapevi, doutor Yeh Lun Chun, recebeu a doação da obra de arte “Doe Sangue”, da artista plástica Marilene Gomes. O quadro retrata o processo da doação de sangue e, segundo a artista “serve de conscientização para que as pessoas se motivem a doar sangue e salvar vidas”, explica Marilene.

O doutor Yeh agradeceu o presente e disse que, embora o hospital Yes não seja o ponto de coleta de sangue, a obra servirá de incentivo ao público que passa pela unidade. “Tenho certeza de que a sensibilidade da artista tocará os corações dos nossos pacientes servindo para motivá-los a esse ato de amor que é doar sangue”, explica Yeh que afixou a obra na recepção principal do hospital, na última sexta-feira (22).

A artista Marilene Gomes é especialista na arte naif, estilo marcado pelo colorido, traços livres e sem apego a proporções. A autora da obra é natural de Paulista, Pernambuco, começou a pintar ainda criança e retrata festas típicas brasileiras, multidões e lembranças das mais diversas paisagens.

Com sua arte, Marilene já realizou exposições pelo Brasil e tem obras espalhadas mundo a fora. Marilene conta que escolheu o hospital Yeh por admirar a trajetória de seu fundador. “É uma trajetória admirável, um médico que, com amor, dedica a vida em prol de cuidar da saúde das pessoas”, explica.

Doutor Yeh é natural de Taiwan, na China. É formado pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro e pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. É idealizador e fundador de diversos hospitais e centros médicos, entre eles o Sino Brasileiro, em Osasco. Em 2020 inaugurou as operações do Hospital Yes, em Itapevi.

