Crianças vestidas de anjo vão recepcionar visitantes de cemitérios de Osasco no Dia de Finados

O Dia de Finados, na terça-feira (2), será marcado por ações especiais e homenagens em dois cemitérios de Osasco: Bela Vista e Santo Antônio. Ao som de música clássica, crianças vestidas de anjo recepcionarão as famílias que estarão visitando aqueles que partiram, mas que ficaram para sempre nos corações.

Os anjinhos vão entregar aos visitantes sementes de árvores frutíferas e de girassóis, simbolizando o renascimento. A iniciativa também é uma forma de incentivar o plantio de árvores em Osasco.

Os visitantes também receberão um panfleto: “A saudade dói, é verdade, mas ela nunca vem sozinha, está sempre junto de uma lembrança, e é nesta lembrança que vamos nos apegar nesse dia. Lembrar dos bons momentos que passamos ao lado de quem amamos é a melhor forma de torná-las eternas. Que esse dia seja para celebrar a vida de quem partiu, com muita saudade”, diz um trecho.

A ação terá ainda uma trilha sonora especial: um Trio de Cordas tocará músicas clássicas, tornando as celebrações ainda mais emocionante, abraçando as famílias de forma simbólica.

A iniciativa será organizada pelo Grupo Alpha Amare que, em 2020, realizou um tributo às vítimas da covid-19. Um helicóptero sobrevoou os cemitérios da cidade jogando pétalas de rosas. Uma chuva de pétalas chamou a atenção para a gravidade da pandemia e homenageou as pessoas que lutaram, mas que infelizmente não resistiram a doença.

Vale lembrar que as atividades ocorrem nesta terça-feira (2), no Cemitério Municipal Bela Vista (rua da Maçonaria, 400, na Vila Osasco), das 8h às 9h, e no Cemitério Municipal Santo Antônio (rua Antônio Russo, 175, Santo Antônio), das 9h30 às 10h30.

