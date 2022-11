Final da Taça das Favelas será nesse sábado (19) na Arena Barueri

A disputa das finais da Taça das Favelas será neste sábado (19) na Arena Barueri, tanto no masculino quanto no feminino.

As mulheres de Rio de Janeiro x São Paulo disputam a taça às 14h. Às 15h30 será a vez dos times dos homens de São Paulo x Goiás jogarem a final do campeonato.

Os portões da Arena (Av. Prof. João Vila-Lobo Quero, 1001, Jd. Belval) vão abrir às 12h. A entrada é franca.

A Taça das Favelas Nacional, ou o Favelão 2022 é uma iniciativa da Cufa – Central Única das Favelas e tem como objetivo, além do futebol, de promover integração social, assim como oferecer, antes do início dos jogos, em todos os estados que recebem o evento, workshops sociais para jogadores e técnicos, que vão desde cuidado com a alimentação até educação financeira.