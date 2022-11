Segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil ganha data de estreia

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (16) a data de estreia da segunda temporada do reality Casamento às Cegas Brasil. Com apresentação de Camila Queiroz e Klebber Toledo, a nova temporada chegará à plataforma no dia 28 de dezembro.

publicidade

A dinâmica do reality show segue a mesma: os participantes passam dez dias conversando literalmente às cegas. Eles precisam criar conexões emocionais e decidirem com quem vão se casar.

Após se encontrarem pela primeira vez, embarcam para uma lua de mel, que nesta temporada será em um hotel na Floresta Amazônica. Depois da viagem, ambos vão morar juntos por um mês e terão de decidir se dizem “sim” ao parceiro, que também correm o risco de serem deixados no altar.

publicidade

A segunda temporada de Casamento às Casas será lançada em três partes. As duas finais chegam nos dias 4 e 11 de janeiro de 2023.