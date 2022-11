Osasco quebra a invencibilidade do Minas em jogo eletrizante no Liberatti

As meninas do Osasco entregaram tudo em quadra ontem (15) e conseguiram a primeira vitória em casa na Superliga Feminina de Vôlei.

E foi logo sobre as invictas e poderosas jogadoras do Minas Tênis Clube, que até agora não tinham perdido nenhum set e saíram do José Liberatti ontem com um sonoro 3×1.

Com a ponteira Mikaya White inspirada, Tiffany acertando tudo e a oposta Malwina Smarzek entrando bem nas inversões, fazendo até aces, o Osasco não tomou conhecimento da “superioridade” do time mineiro e deu alegria à torcida que sempre lota o ginásio osasquense.

Com a vitória, as comandadas de Luizomar de Moura passaram a ocupar o 4° lugar na tabela.

O próximo adversário do Osasco é o São Caetano, na sexta-feira (18), às 21h, no Ginásio Milton Feijão.