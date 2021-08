Fintech do grupo Cyrela tem vagas abertas na Capital e para trabalho remoto

A CashMe, fintech do grupo Cyrela especializada em crédito com garantia de imóvel, está com vagas abertas na capital paulista, com possibilidade para trabalho remoto. As oportunidades são para as áreas de tecnologia, recursos humanos, comercial, jurídica e financeira.

publicidade

A empresa está em busca de Analista de Crédito júnior, Analista de Compliance, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Analista Financeiro de Cobrança (júnior, e sênior), Analista Jurídico, Analista de Metas e Performance para RH, Analista de Planejamento Estratégico, Assistente Financeiro e Consultor Comercial (online e varejo off line).

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece day off no aniversário, Dia das Mães e Dia dos Pais, plano de saúde, seguro de vida, licença paternidade estendida e auxílio financeiro nos seis primeiros meses dos filhos. Outro diferencial oferecido aos colaboradores é o cartão Flash, que possibilita a flexibilidade de benefícios, como vale alimentação, refeição e combustível.

publicidade

“Buscamos pessoas que queiram uma rotina de aprendizado constante, que se desafiam constantemente e que queiram construir uma sociedade melhor, mais diversa e inclusiva, proporcionando uma experiência boa para seus colegas e clientes”, comenta Alexandre Rappaport, CEO da CashMe.

Como se candidatar às vagas abertas:

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas de emprego abertas na CashMe devem acessar o site de recrutamento da empresa, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online.

publicidade

Sobre a empresa

A CashMe é uma fintech do grupo Cyrela que oferece crédito com garantia de ativo real. A startup opera nos segmentos de crédito à aquisição de imóveis, crédito às incorporadoras com garantia de estoque e capital de giro para empresas de todos os segmentos. Com dois anos de operação, a CashMe conta com diversas condições de crédito e pagamento do mercado, tornando-se uma das empresas referências do setor.

OPORTUNIDADES// Divino Fogão contrata vovós e vovôs em Osasco, Barueri e região