Divino Fogão contrata vovós e vovôs em Osasco, Barueri e região

Com restaurantes em Osasco, Barueri, Carapicuíba e Cotia, a rede Divino Fogão anunciou que está contratando pessoas da terceira idade para integrar suas equipes.

A empresa abre as portas para receber senhores e senhoras para atuarem como recepcionistas afirma que o objetivo é deixar o atendimento mais humanizado. Chamados de Dona Divina e Seu Divino, vovós e vovôs serão os responsáveis por recepcionar e apresentar as delícias da casa aos clientes.

Com 193 unidades abertas em todo o país, a rede projeta a contratação de duas pessoas dentro do perfil para integrar cada restaurante. Ou seja, são, em média, 300 vagas destinadas para a terceira idade. Na região, a rede tem três restaurantes em shoppings de Osasco, três em Barueri, um em Carapicuíba e um em Cotia, que somam 16 oportunidades para a terceira idade.

O objetivo da marca é proporcionar mais oportunidades de trabalho para esta faixa etária, além de trazer para os clientes um atendimento simpático, carinhoso e com sorrisos.

“Pessoas da terceira idade, infelizmente, possuem muita dificuldade de se reposicionar no mercado de trabalho. Pensando nisso, o Divino Fogão destinou as vagas para recepcionar os clientes a essas pessoas. Além disso, é muito legal quando você vai a um lugar e se sente acolhido como se fosse na casa de seus avós. Queremos trazer todo esse carinho e aliar com a nossa comida fresquinha para proporcionar aos clientes um ambiente aconchegante”, comenta Luciano Gouveia, gerente de RH da rede.

Os novos colaboradores receberão as orientações do microbiologista Dr. Eneo Alves e máscaras, zelando sempre pelo bem-estar e segurança de toda a equipe.

Com foco no atendimento, o projeto traz informações e medidas que contribuem com o reforço na higienização, distanciamento seguro entre as mesas, luvas descartáveis para que os clientes possam se servir no buffet e disponibilização de álcool em gel para utilização dos consumidores. A marca também investiu na adoção de uma película adesiva para evitar a disseminação de vírus e bactérias.

Como se candidatar às vagas de emprego para a terceira idade no Divino Fogão:

Para se candidatar às vagas, é necessário enviar um currículo para o endereço eletrônico curriculo@divinofogao.com.br, e em caso de dúvidas, a rede disponibiliza o número (11) 4303-6960 para ajuda relativa ao processo seletivo.