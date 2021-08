Osasco vacina pessoas com 26 anos ou mais esta semana

Pessoas com 26 anos ou mais serão vacinadas contra a covid-19 esta semana em dois mega pontos de vacinação em Osasco, entre terça-feira (3) e sexta (6).

publicidade

Para vacinar-se nos mega pontos, que vão funcionar no ginásio Geodésico e no Sesi, os munícipes deverão agendar horário na Central 156, ou pelo telefone 3651-7080 ou pelo app 156 Osasco.

Os dois mega pontos, um na zona Sul e outro na zona Norte, funcionarão das 9h às 17h. No momento da vacinação, o cidadão deve apresentar documento com foto e comprovante de endereço. Também é preciso o pré-cadastro no www.vacinaja.sp.gov.br, o que agiliza o atendimento. Quando o munícipe não faz o pré-cadastro, ele deve ser feito pelas equipes da saúde antes da vacinação, o que provoca demora.

publicidade

UBSs

Osasco também anuncia alterações no esquema de vacinação. Quem for nas Unidades Básicas de Saúde ou Centros de Atenção ao Idoso deverão agendar a vacinação na Central 156, pelo telefone 3651-7080 ou pelo app 156 Osasco. As vacinas serão agendadas para a manhã. Já no período da tarde, as UBSs e CAIs distribuirão senhas e elas serão limitadas. O agendamento será necessário para a primeira ou segunda dose.

A alteração visa organizar melhor a vacinação, evitando filas e agilizando o trabalho dos profissionais nas unidades de saúde.

publicidade

VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM OSASCO:

26 anos ou mais

MEGA PONTO ZONA SUL: Geodésico (Avenida Eucalipto, 281 – Cidade das Flores)

MEGA PONTO ZONA NORTE: Sesi Osasco (Rua Calixto Barbieri, 83 – IAPI)

De terça a sexta-feira, 3 a 6 de junho, das 9h às 17h

Agendamento: Central 156, 3651-7080 ou app 156 Osasco

UBSs e CAIS

2ª dose para 29 anos ou +

1ª dose para 26 anos ou +

De segunda a sexta-feira, 2 a 6 de junho

Agendamento: Central 156, 3651-7080 ou app 156 Osasco para o período da manhã

Distribuição de senha no período da tarde. (Senhas serão limitadas)