Fiscalização apreende mais de 90 veículos que faziam transporte irregular em Osasco e região

Entre janeiro e maio deste ano a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), em conjunto com a Polícia Militar, realizou 459 operações contra o transporte coletivo de passageiros não autorizado nos municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Em Osasco e região, mais de 90 veículos irregulares foram apreendidos nesse período.

Nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Caieiras, Francisco Morato de Franco da Rocha foram apreendidos 49 veículos irregulares.

Na região de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista foram feiras 44 apreensões.

Mais de 2 mil veículos foram averiguados durante as fiscalizações em toda a Região Metropolitana de São Paulo. Segundo a EMTU, além das apreensões, as equipes realizaram 1.663 autuações em casos de infração nos cinco primeiros meses de 2023. As multas aplicadas podem chegar a R$ 5.212,22, cada.