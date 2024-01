Flamengo joga mais uma partida mata-mata nesta segunda-feira (15) em Osasco pela Copinha

O Flamengo, que vem atuando em Osasco pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, busca sua vaga na próxima fase da competição em mais uma partida mata-mata no Estádio Municipal Prefeitoi José Liberatti nesta segunda-feira (15), às 21h30.

publicidade

O rubro-negro despachou o Náutico (PE) no sábado (13) no Rochdalão por 1×0 e agora, na terceira fase da Copinha, volta a se encontrar com o São José (RS), que já havia enfrentado na fase de grupos em Osasco. Naquele jogo, os cariocas venceram os gaúchos por 2×1. Agora, quem vencer, avança no campeonato.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla.