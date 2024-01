Taste Lab do Shopping Tamboré oferece atividades gratuitas de férias para crianças

O Taste Lab, espaço gastronômico do Shopping Tamboré, localizado em Barueri, está com atrações especiais para o período de férias escolares.

Até o dia 28 de janeiro, de quinta a domingo, das 14h às 19h30, o Taste Lab será transformado em um playground com atividades super divertidas para crianças de todas as idades.

As atividades serão realizadas no parquinho do Taste Lab e entre as brincadeiras estão:

Coelhinho Sai da Toca

Caça ao Tesouro Musical

Stop Gigante

Danças Animadas

Circuito de Desafios

Vôlei com Bexigas

Jogos Cooperativos

O Chão é Lava

Oficinas criativas (responsáveis precisam fazer o agendamento prévio para as atrações, que terão intervalos de 30 minutos)

Enquanto os pequenos aproveitam a programação, os pais podem desfrutar das diversas opções gastronômicas que o Taste Lab oferece, com diversidades da culinária mundial, além de bebidas, como vinhos e cervejas artesanais.