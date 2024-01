Ana Castela e Gustavo Mioto terminam namoro pela 2ª vez: “Vontades diferentes”

Os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto não são mais um casal. Ambos pegaram os fãs de surpresa nesta segunda-feira (15) ao comunicarem o fim do relacionamento nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Ana Castela, de 20 anos, explicou o motivo do término com o artista, de 26. “Não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento”, escreveu a cantora.

“O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo o que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento”, finalizou a voz de “Boiadeira”.

Mioto também se pronunciou nos Stories do Instagram, confirmando o fim da relação: “Eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo o que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre”. Ele também agradeceu aos fãs e seguidores pelo carinho, disse que não vai mais falar sobre esse assunto e pediu respeito nesse momento.

É a segunda vez que Ana e Gustavo colocam fim ao relacionamento, a primeira foi em setembro. Na época, Gustavo Mioto disse que eles não estavam no mesmo momento. Após um mês separados, decidiram reatar em outubro.