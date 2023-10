Juntos! Ana Castela e Gustavo Mioto reatam namoro, e cantora brinca: “o marketing voltou”

É real e oficial! Após rumores de que teriam reatado o namoro, os cantores Ana Castela e Gustavo Mioto confirmaram que estão juntos novamente. Na manhã desta quarta-feira (25), a artista apareceu nos Stories do Instagram em clima de romance ao lado de Mioto, nos Estados Unidos.

publicidade

Ana Castela postou um vídeo beijando Gustavo e brincou: “O marketing voltou faz duas semanas”. Na sequência, outra brincadeira da sertaneja: “Tem gente falando que nós voltamos. Não tô entendendo”, disse. Gustavo responde: “Também não estou entendendo”, e agarra Ana Castela, que dispara: “Nem quis me assumir!”.

Ana Castela e Mioto anunciaram o fim do namoro no dia 25 de setembro, mês ao qual outros famosos também terminaram seus relacionamentos. Segundo o cantor, por conta de “tempo e vontades diferentes”. Eles assumiram o relacionamento em junho, no Dia dos Namorados, e desde então, vinham compartilhando momentos juntos nas redes sociais.

publicidade