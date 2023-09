Sandy, Ana Castela, Lexa, Paula Fernandes… Web reage ao fim de relacionamentos de famosos: “O que tá acontecendo?”

Os cantores sertanejos Ana Castela e Gustavo Mioto informaram o término de seu relacionamento hoje (25), no Instagram, e pegaram fãs e seguidores de surpresa. O mesmo fizeram Sandy e Lucas Lima, que se separaram após 24 anos juntos e 15 anos de casamento.

Nas redes sociais, internautas questionam “o que está acontecendo?” entre os famosos nos últimos dias. “Medo de abrir o Instagram e o próximo fim de relacionamento ser o meu, sendo que nem relacionamento eu tenho”, escreveu um internauta.

“Não sabia que setembro é o mês oficial da separação”, comentou outro. “Estou com medo de chegar em casa hoje”, brincou outro. “Combinaram, foi?”, perguntou um internauta. “Hoje é o dia do término?”, disparou outro.

“A culpa é do calor… Ninguém aguenta ficar grudado nesse tempo”, brincou outro. “Hoje o negócio ‘tá’ feio. Só lembrei do meme ‘acaba, pelo amor de Deus’”, escreveu um. “Anuncia o fim do meu também, eu tinha 23 anos de casada”, revelou uma mulher.

Ana Castela

Ana Castela e Mioto revelaram que estavam juntos em junho, no Dia dos Namorados. Hoje, após rumores de que haviam terminado, Gustavo publicou um texto nos Stories: “Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento”, escreveu.

Mioto explicou aos seguidores que o término aconteceu sem brigas. “Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e eu vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz com a felicidade dela”, completou. “Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito”, disse ainda.

“O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro”, escreveu Ana Castela, também nos Stories do Instagram.

A artista não escondeu que ainda gosta de Mioto e espera que fiquem juntos futuramente: “Não sabemos no nosso futuro, então vou orar e pedir pra Deus iluminar nossos caminhos, e espero que no futuro esses caminhos se cruzem de novo”, completou Ana.

Paula Fernandes

Quem também usou as redes sociais nesta segunda-feira para comunicar o fim do relacionamento foi a cantora sertaneja Paula Fernandes. Ela e o empresário Rony Cecconello desde 2019. “Sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque sou amor… Sou feita de amor”, desabafou a artista, em texto publicado nos Stories do Instagram.

“Sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim”, completou Paula Fernandes, ao agradecer ao carinho que tem recebido.

Lexa e MC Guimê

Outra relação que também chegou ao fim na última semana foi a da cantora Lexa com o funkeiro osasquense MC Guimê, que agitaram as redes sociais neste fim de semana, após rumores de que uma suposta traição teria motivado o término.

Luisa Sonza

A cantora Luisa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes, também revelou o fim do namoro com Chico Moedas na semana passada após ter sido traída. O caso teve repercussão na Internet e fez com que as buscas do termo “Chico” no Google disparassem.

Hoje, a artista informou que desinstalou todos os aplicativos de redes sociais de seu celular e que vai tirar um tempo para se cuidar.