Sarau na Aldeia de Carapicuíba discute a saúde mental da juventude negra

Será realizada nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, na Aldeia de Carapicuíba, a 8ª edição do Sarau Sexta-Feira Negra. Sob o título “Poética do Erê”, o evento discute nesta edição a saúde mental e acessibilidade da juventude negra.

A entrada é gratuita e – além de o microfone estar aberto a todos e todas – o público poderá conferir apresentações de Dayane Lima, da Cia. de Teatro de Bonecos Casa de Farinha e das crianças da Oca Escola Cultural.

Com produção de Blec Paulo e Bruna Nogueira, o Sarau Sexta-Feira Negra acontece toda última sexta-feira de cada mês na Aldeia de Carapicuíba.

“Refletindo sobre dois temas de grande importância: saúde mental de crianças e adolescentes negros e a luta PcD”, destacam os produtores. “Inclusão, acessibilidade e empatia por um mundo mais gentil para todes”, continuam.

O Sarau Sexta-Feira Negra e conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de SP por meio do Proac Edital 46/2022.

