Fogo em paletes se espalha e atinge caminhão e fiação elétrica em Osasco

Centenas de paletes empilhados pegaram fogo, na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Industrial Anhanguera, Osasco. As chamas se propagaram rapidamente, atingindo um caminhão que estava estacionado na via e a fiação elétrica.

publicidade

O incêndio acontece na Rua Henkel, altura do número 100, próximo a uma indústria química. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h20 e mobilizou três viaturas para atender a ocorrência. A corporação informou que a Enel também foi acionada.

Um vídeo publicado nas redes sociais pela página “Osasco Comunica” mostra as chamas consumindo a madeira e encobrindo o baú de um caminhão.

publicidade

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e se há feridos.

publicidade