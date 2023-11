Osasco é destaque em conferência de inovação digital em São Paulo

A cidade de Osasco foi um dos destaques na quinta edição do Innovation Xperience Conference, encontro que reúne a comunidade de inovação digital, realizado na quarta-feira (08), na Expo Transamérica, zona Sul de São Paulo.

A Prefeitura de Osasco também marcou presença no evento com um estande na Feira Tecnológica de Exposição. Acompanhado do secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), foi o palestrante principal e falou sobre as experiências bem-sucedidas e o pioneirismo em ações que trouxeram mais investimentos e novas empresas para a cidade.

O prefeito Rogério Lins iniciou a sua palestra agradecendo a oportunidade de trocar e compartilhar experiências. “Em Osasco, estudamos a forma de como trazer a tecnologia para mudar a vida das pessoas dentro do setor público, porque a gente entendeu que seria fundamental um investimento significativo em tecnologia na administração. Então, entre outras ações, desenvolvemos um data center, ambiente seguro para atender todas as empresas que chegam à cidade e nosso Polo de Tecnologia está na fase final de implementação”.

O prefeito também falou sobre a conquista de um dos maiores programas de educação digital do Brasil, que promoveu a integração e a inclusão digital de alunos e docentes da rede municipal de ensino com a entrega de 24 mil notebooks com conectividade. “Já sentimos os reflexos dos avanços no aprendizado das nossas crianças”, destacou.

“Osasco tem um ambiente seguro para empresas”

Lins falou ainda sobre a mudança de perfil da cidade e o aumento na arrecadação. “Quando assumi a Prefeitura em 2017, arrecadamos em torno de R$ 1,6 bilhão, agora em 2023, fecharemos o ano com R$ 5 bilhões, esse crescimento é o resultado do nosso trabalho. Hoje, somos conhecidos não só por termos reduzido o ISS de 5 para 2%, mas também porque temos um ambiente seguro para as empresas, uma das maiores fibras óticas da região e 100% de iluminação de LED”, disse.

“Atualmente a cidade conta com 74 mil empresas ativas, sendo que 5 mil foram abertas no primeiro semestre de 2023. Por isso, muitas empresas que participam do Innovation Xperience Conference estão sediadas em Osasco e isso nos dá muita alegria”, completou o prefeito.

O secretário Luciano Camandoni frisou o orgulho que sente ao fazer parte das conquistas para o município: “Nosso objetivo é ser eficiente em momentos em que a iniciativa privada mais precisa. Além disso, destacamos nesse painel que o valor arrecadado com os impostos é investido em políticas públicas de qualidade para atender a população”.

O congresso reuniu as principais empresas e lideranças ligadas ao desenvolvimento do futuro digital, com tomadores de decisão e executivos de gestão.