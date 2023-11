Faixa para travessia de pets é novidade em Osasco

Foi instalada ontem (08) uma “pet faixa” em frente ao Hospital Veterinário Municipal do Parque Mazzei (Avenida Lourenço Belloli, 1.480), na zona Norte de Osasco. A iniciativa visa facilitar a travessia segura dos animais no local, que tem grande fluxo de veículos e caminhões de empresas situadas no entorno.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) esteve no local e informou que outras pet faixas serão instaladas nos parques públicos em que há espaços pet.

Com a iniciativa, Osasco segue os moldes de cidades como Ancud (Chile), Brazlândia (Distrito Federal, em Brasília), Três Lagoas (MG) e Ribeirão Pires (no ABC Paulista, Grande São Paulo), onde “pet faixas” também estão presentes.

