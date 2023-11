Osasco recebe fórum sobre empreendedorismo feminino na próxima semana

A ACEO Mulher, da Associação Comercial e Empresarial de Osasco, realiza no dia 16 de novembro a primeira edição do Fórum Empreende Mulher na cidade. No evento, que celebra o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino – 18 de novembro, serão disponibilizados dados sobre o tema.

Além de repercutir o cenário atual desse movimento econômico, a ACEO Mulher apresenta também suas propostas para fortalecer esse ecossistema e torná-lo acessível a todas que empreendem ou desejam empreender.

Regina Helena Oliveira, presidente do CMEC Osasco e da ACEO Mulher, afirma que Osasco, cidade com o 2° PIB do estado de São Paulo, possui um ambiente propício para os negócios geridos por mulheres. Entretanto, com o suporte certo, as chances desses empreendimentos se tornarem bem sucedidos são maiores.

“A equipe da ACEO Mulher, durante os anos de 2022 e 2023, trabalhou muito para promover e desenvolver empreendedoras, porque acreditamos nesta luta. E tudo isso será apresentado no Fórum”, explica.

Ela destaca ainda que esse é exatamente o objetivo da ACEO Mulher: acolher e orientar as empreendedoras para que a distância entre o sonho de empreender e o sucesso do negócio seja a mais curta possível.

Além da apresentação, o evento contará ainda com painéis de debates, discussões, network e a entrega do Prêmio Inspiração Empreendedora.

A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As interessadas devem fazer o cadastro aqui.

SERVIÇO

Fórum Empreende Mulher

Quando: 16 de novembro, às 18h

Onde: ACEO – Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco – Osasco

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/forum-empreende-mulher-1611/2221063