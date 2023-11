Em grande estilo, Papai Noel chegará de helicóptero ao Shopping União de Osasco

Está tudo pronto para a chegada da época mais iluminada do ano no Shopping União de Osasco, que recebe o Papai Noel no sábado (18), às 12h. O Bom Velhinho pousará de helicóptero no empreendimento, logo após show dos Bolofofos, às 10h30. O evento é gratuito.

publicidade

Após a chegada ao shopping, o Papai Noel atenderá a todos para fotos no seu Trono, localizado no Piso Autonomistas (próximo a Nike), que será totalmente inspirado numa deslumbrante e rebuscada ambientação de Bistrô.

O destaque da programação natalina fica por conta do show dos Bolofofos, um projeto musical criado por Eduardo San Marino em 2014. A turma é formada por 5 bichinhos que parecem umas bolinhas peludas e responsável pelo Hit do YouTube Funk do Pão de Queijo, que viralizou nas redes sociais e conquistou o Brasil.

publicidade

Confira a programação do Noel no Shopping União:

O Papai Noel estará em seu trono até o dia 24 de dezembro, à espera dos pequenos com seus pedidos. Horários:

publicidade

Data / Dia / Horário

18/11 – Sábado – 12h às 22h

publicidade

19/11 – Domingo – 12h às 20h

20 a 25/11 – Segunda a Sábado – 14h às 22h

26/11 – Domingo – 12h às 20h

27/11 a 30/11 – Segunda a Quinta – 14h às 22h

01/12 a 02/12 – Sexta e Sábado – 10h às 22h

03/12 – Domingo – 12h às 22h

04/12 a 09/12 – Segunda a Sábado – 10h às 22h

10/12 – Domingo – 12h às 22h

11/12 a 16/12 – Segunda a Sábado – 10h às 22h

17/12 – Domingo – 12h às 22h

18/12 a 23/12 – Segunda a Sábado – 10h às 22h

24/12 – Domingo – 10h às 18h

SERVIÇO

Chegada do Papai Noel – Shopping União

Gratuito

Data: 18 de novembro, a partir das 10h30

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco

Horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h