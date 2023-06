Frio continua neste domingo (18/06) com muitas nuvens e aberturas de sol

A previsão do tempo mostra que o frio segue neste domingo (18/06) nas cidades de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. O céu terá muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol. Não deve chover.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 12ºC

Máxima: 18ºC

Barueri

Mínima: 12ºC

Máxima: 18ºC

Carapicuíba

Mínima: 11ºC

Máxima: 17ºC

Com informações do Climatempo