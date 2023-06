Prefeito de Cotia é criticado após postar foto beijando a filha na boca: “sem noção”

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), tem sido alvo de críticas após publicar nas redes sociais uma foto na qual aparece beijando a filha na boca. A postagem polêmica feita no Dia dos Namorados, última segunda (12), foi apagada após enxurrada de comentários negativos.

“Para quem tem duas namoradas, hoje vai doer no bolso. Uma quer flores e outra quer jantar, e agora? [risos] Eternas namoradas que amo com toda a força, pense numa pancada de sentimentos! Amo vocês pra vida inteira! Feliz dia dos namorados”, escreveu o prefeito de Cotia na publicação que foi excluída em seguida.

Um internauta tirou um print e postou no Twitter detonando a atitude do prefeito. “Crianças precisam ser ensinadas sobre limites, precisam saber o que é ou não um abus0 e não vai sair dando selinho […] Gente, vocês vão me desculpar, mas isso abre portas som para abus0, vocês vendo maldade ou não”, escreveu.

A publicação foi repostada na noite de sexta (16) pela página Alfinetei, que tem mais de 22 milhões de seguidores no Instagram, e deu o que falar entre os internautas. “Chamar a própria filha de namorada é complicado… Ele é prefeito, tem uma cidade inteira de olho nas coisas que ele faz”, disse um. “Tenho ânsia quando vejo pais dando selinho em crianças. Confundem a cabeça delas”, comentou outro.

“Tantos lugares para beijar a criança, bochecha, testa, mãos… Vai beijar logo a boca? Qual o sentido disso? Pra confundir a cabeça da criança. Nojento”, disparou outro. “Meu Deus, achei que ele estava com uma namorada e a esposa. Agora vi que é a filha, que absurdo isso. Muito sem noção”, disse outro.

A foto rendeu uma enxurrada de críticas, mas também teve quem não visse “nada demais”. “Todo mundo entendeu oq ele quis dizer, mas vocês estão olhando com maldade”, disse um. “Damos selinho em nossos pais há mais de 40 anos, eu e meus irmãos. Acho que cada um deve cuidar da própria vida, família. Juízes de Internet”, comentou outro.