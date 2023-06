Atletas de Osasco faturam 73 medalhas em campeonato de Kickboxing em Curitiba

A equipe A2F Arena Osasco teve uma participação de destaque no Campeonato Brasileiro de Kickboxing, que ocorreu de 8 a 11/6, no Ginásio Tarumã, em Curitiba (PR). Ao todo, eles conquistaram impressionantes 73 medalhas, distribuídas em 30 de ouro, 27 de prata e 16 de bronze.

publicidade

Considerado o evento mais importante da categoria no continente, o campeonato contou com a presença de 1.456 atletas de 19 estados. A equipe de Osasco participou com uma delegação de 54 atletas.

Dentre as conquistas da equipe, 37 medalhas foram alcançadas pelos atletas do projeto social Gigantes de Osasco, que possui uma parceria com a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel). Essas conquistas foram essenciais para que a equipe do Estado conquistasse o primeiro lugar na classificação geral.

publicidade

Vale ressaltar o desempenho dos atletas Nicolas Macedo Tardioli, de 15 anos, representante do Bolsa Atleta, e Pedro Henrique de Moraes, de 14 anos, aluno do projeto Gigantes de Osasco. Ambos se destacaram nas modalidades Point Fighting, Light Contact e Kick Light, realizando 11 e 7 lutas, respectivamente. A dupla conquistou 3 medalhas de ouro cada um.