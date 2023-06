Gerente da Sabesp em Osasco recebe homenagem da Câmara Municipal

O gerente regional da Sabesp em Osasco, Paulo Levy de Souza Rodrigues, recebeu uma Moção de Agradecimento da Câmara Municipal de Osasco pela sua contribuição ao setor de saneamento básico da cidade. A moção reconhece seu trabalho e atuação em prol do município. O documento foi proposto pelo presidente da Câmara, Carmônio Bastos (PODEMOS), e assinado pelos demais parlamentares. Paulo Levy estava presente no Plenário Tiradentes durante a homenagem.

Os parlamentares expressaram sua gratidão e reconhecimento ao profissional pelo seu empenho e dedicação. A moção teve forte repercussão no plenário, onde os vereadores destacaram as qualidades de Levy e a importância do seu trabalho para a população de Osasco. Além disso, alguns parlamentares mencionaram a possibilidade de privatização da Sabesp e pediram ao governador que não venda a empresa.

A Câmara Municipal está se preparando para criar uma nova Frente Parlamentar para debater a privatização da estatal de saneamento.

