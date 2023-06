Atletas osasquenses são homenageados na Câmara

A sessão ordinária de quinta-feira (15) na Câmara de Osasco destacou a trajetória de esportistas que representam Osasco em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Laércio Mendonça (PSD) e Emerson Osasco (Rede) propuseram Moções de Aplauso e Reconhecimento a atletas profissionais e amadores que conquistaram títulos e espaço com muita dedicação e amor ao esporte.

É o caso da equipe de dança Master Dance, vice-campeã na modalidade coreografia nos Jogos Regionais da Melhor Idade, realizado em São Bernardo e o título do Jotisa (Jogos da Terceira Idade) em Santo André.

“É um grupo muito dedicado que trás resultados para a cidade e representam de forma brilhante a terceira idade. Elas dançam muito e são espetaculares”, elogiou o

Laércio Mendonça ao justificação a Moção de Reconhecimento ao grupo.

A equipe foi criada em 2013 e em dez anos superou dificuldades e foi conquistando espaço e lugares na classificação em competições. O vice campeonato em São Bernardo carimbou a classificação da equipe para os Jogos Abertos do Interior da categoria, que acontece em setembro na cidade de São José do Rio Preto.

Foi o grupo Master Dance que abriu a noite de festa do Prêmio Mulher de Destaque, realizado recentemente no Teatro Municipal de Osasco. “Eu fiquei muito emocionada no Mulher de destaque com a apresentação da equipe. Foi uma demonstração de trabalho, dedicação e muito amor pelo que fazem”, comentou Josias da Juco (PSD)

A vereadora Lúcia da Saúde não poupou elogios. “Parabéns a vocês que trabalham com a alma e com o coração, vocês são exemplos de valorização das mulheres e mostram que esporte transforma vidas”, ressaltou a vereadora ao explicitar a importância de estimular a atividade física para mulheres na terceira idade.

“Vocês abrilhantaram nosso evento. Foi maravilhoso. Parabéns a todas. A gente percebe que há alegria, entusiasmo e ânimo. Que esse trabalho floresça”, desejou Cristiane Celegato (Republicanos).

Emerson Osasco apontou a energia que o grupo transmite. “Quando vi vocês no palco do teatro, nunca tinha sentido tanta energia boa, tanta disposição para mostrar o quanto é bom viver, despidas de preconceitos e limitações, vocês são inspiração e quando uma mulher se movimenta elas movimentam todas as outras”, disse Emerson Osasco.

Elsa Oliveira (Podemos), que teve a oportunidade de conhecer o trabalho do grupo, especialmente da professora Tereza, acrescentou à fala de Emerson Osasco o quanto o grupo é pura energia. “Vocês são pura energia. Parabéns pela dedicação, competência, amor e parceria vocês são um time e time joga junto. Tenho orgulho que vocês representem a nossa cidade”, falou a vereadora.

“Acompanhei o trabalho de vocês e sei que nunca desistiram, se esforçaram e trabalharam sempre mais para conquistar esses títulos. São todas inspiradoras e vitoriosas”, declarou o presidente da Câmara, Carmônio Bastos (Podemos).

Futebol amador em Osasco

Laércio Mendonça também propôs uma Moção de Aplauso à Equipe de Futebol Amador Ilha da Madeira F.C., que conquistou o tricampeonato da Copa da Paz, na categoria 35+, realizada recentemente em Paraisópolis.

“Falar da Ilha da madeira e falar do futebol amador de Osasco e do esforço em valorizar a modalidade, por parte do prefeito Rogério Lins e do Carmônio quando estava à frente da Liga. O futebol amador vai além do campo, também faz importantes trabalhos sociais”, explicou Laércio Mendonça ao falar sobre o trabalho com mais de 500 crianças que a equipe realiza.

Batista comunidade (Avante), Délbio Teruel (União Brasil), Julião (PSB) e Carmônio Bastos , que também incentivam e apoiam o futebol amador, parabenizaram a equipe pela conquista.

Esporte Paralímpico

Quem também foi homenageado pelos parlamentares, em mais uma Moção de Reconhecimento, agora porposta por Emerson Osasco, aprovada por unanimidade foi Claro Lopes, o Kau. O vereador da rede ressaltou o trabalho do atleta que integra a equipe brasileira paraolímpica na modalidade taekwondo.

“O Kau nunca desistiu de transformar sua vida através do esporte. Ele sofreu um acidente de trabalho em 2019, perdeu a mão, e usou o esporte para se reinventar”, contou Emerson Osasco ao falar sobre a importância de valorizar esporte nas periferias. “A periferia é cheia de campeões é cheia de talentos no esporte, na cultura, com investimento transformamos vidas”.