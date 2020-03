Funcionamento das feiras livres está mantido em Osasco

Algumas cidades suspenderam as feiras livres como medida de combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19). Em Osasco, no entanto, elas estão mantidas, pelo menos por enquanto.

O secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Paulo Contim, explica que as feiras são ao ar livre, auxiliam no abastecimento dos cidadãos e evitam grandes deslocamentos, “pois se distribuem nos bairros atendendo a população local e fazem um papel importante no abastecimento de gêneros de primeira necessidade”.

“Partindo desse pressuposto decidimos manter, até segunda ordem o funcionamento das feiras, primando pelos cuidados de higiene e protocolos para se evitar a propagação do covid -19, amplamente divulgados na mídia”, afirma o secretário.

De acordo com ele, a Prefeitura de Osasco adotou, em conjunto com a Associação dos Feirantes, ações de orientação dos cuidados básicos aos feirantes e população usuária desse serviço. A cidade tem hoje 53 feiras livres.